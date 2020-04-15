Путин предложил выдать кредиты крупному бизнесу на пополнение оборотных средств

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Системообразующие предприятия смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время вступительного слова перед совещанием с членами правительства.

«Предлагаю предусмотреть новый специальный кредитный продукт: речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств», — сказал президент.

Он отметил, что ставка по таким кредитам будет равняться процентной ставке Банка России. Кроме того, половина суммы кредита будет обеспечена гарантиями Минфина страны.

«То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки», — подчеркнул Путин.

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