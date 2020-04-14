ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Генеральная прокуратура России инициировала проверку, чтобы выяснить, почему букмекерские организации попали в список системообразующих предприятий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Попадание в данный список может стать поводом для получения повышенной финансовой поддержки от государства в условиях пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что букмекерская компания «Фонбет» попала в список системообразующих предприятий.
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