ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

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Генеральная прокуратура России инициировала проверку, чтобы выяснить, почему букмекерские организации попали в список системообразующих предприятий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Попадание в данный список может стать поводом для получения повышенной финансовой поддержки от государства в условиях пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что букмекерская компания «Фонбет» попала в список системообразующих предприятий.

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