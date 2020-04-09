Reuters узнал о новой нефтяной сделке между Москвой и Эр-Риядом

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Россия и Саудовская Аравия достигли новых договоренностей по сокращению нефтедобычи, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Москве и Эр-Рияду удалось преодолеть основные разногласия в нефтяном вопросе. Мировая добыча энергоносителей может быть сокращена на 20 млн баррелей в сутки, то есть примерно на 20% от общего объема.

В 17.00 мск началась встреча ОПЕК+ по видеосвязи. Крупнейшие мировые производители попытаются договориться об условиях сокращения добычи.

После информации о соглашении между Россией и Саудовской Аравией мировые цены на нефть начали расти. Марка Brent поднялась выше $36 за баррель.

Ранее Reuters сообщил, что Саудовская Аравия согласна сократить объемы нефтяной добычи максимум на 4 млн баррелей в сутки. В свою очередь в Минэнерго РФ заявили, что Россия готова сократить объемы добываемой нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, то есть на 14% от уровня начала 2020 года.