СК проведет проверку в отношении блогеров, торгующих масками

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи продажей масок без защитных свойств по завышенным ценам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Гласное следственное управление СК России по Москве проведет проверку в связи с тем, что в интернете появились многочисленные предложения покупки масок по завышенным ценам. При этом маски не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами.

По словам представителя, чаще всего такие маски продают лица, «имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношение к производству медицинской продукции».

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