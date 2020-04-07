Состояние 100 богатейших людей мира сократилось на $408 млрд за два месяца

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Состояние 100 богатейших людей планеты за два месяца сократилось более чем на $408 млрд в связи с пандемией вируса COVID-19, сообщает шанхайский аналитический центр Hurun Institute.

По данным центра, среди 100 миллиардеров, 86% остались в минусе с начала февраля, 9% вышли в плюс. Состояние остальных существенно не изменилось.

«За два месяца был растерян практически весь прирост состояний, произошедший за последние 2,5 года», — заявил глава Hurun Institute Руперт Хугверф. Он добавил, что в среднем чистый убыток этих людей составил 12,5%, что равно потере $75 млн ежедневно.

Так, наибольшие потери понес французский миллиардер, контролирующий компанию LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно, он потерял более $30 млрд.

Согласно январскому докладу Hurun, всего в мире было 2,816 тыс. долларовых миллиардеров, к началу апреля их количество сократилось более чем на 20% — до 2,253 тыс.

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