Минпромторг: Россия полностью обеспечена продуктами на два месяца
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В Минпромторге сообщили, что в России создан запас продуктов, которого хватит на два месяца. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале информационного центра по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф.
«В стране есть запас продуктов как минимум на два месяца, и этот объем постоянно пополняется», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что главное — не стоит создавать искусственный дефицит, покупая в несколько раз больше необходимого. При этом там добавили, что даже в такой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться.
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