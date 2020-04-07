Минпромторг: Россия полностью обеспечена продуктами на два месяца

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В Минпромторге сообщили, что в России создан запас продуктов, которого хватит на два месяца. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале информационного центра по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф.

«В стране есть запас продуктов как минимум на два месяца, и этот объем постоянно пополняется», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что главное — не стоит создавать искусственный дефицит, покупая в несколько раз больше необходимого. При этом там добавили, что даже в такой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться.

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