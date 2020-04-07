Индекс Мосбиржи растет на 1,5% на открытии торгов, РТС — на 2,65%

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Индексы Московской биржи и РТС показали существенный рост на открытии торгов в Москве, свидетельствуют данные с финансовых площадок.

К началу торгов индекс Мосбиржи показал рост на 1,5% и достиг отметки в 2663,1 пункта.

Показатели РТС возросли на 2,81%, превысив отметку в 1113,92 пункта.

Индексы российских бирж восстанавливаются на фоне намерения членов ОПЕК+ и ряда других государств существенно сократить объемы добычи углеводородов.

Колебания на финансовых рынках начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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