Индекс Мосбиржи растет на 1,5% на открытии торгов, РТС — на 2,65%
Индексы Московской биржи и РТС показали существенный рост на открытии торгов в Москве, свидетельствуют данные с финансовых площадок.
К началу торгов индекс Мосбиржи показал рост на 1,5% и достиг отметки в 2663,1 пункта.
Показатели РТС возросли на 2,81%, превысив отметку в 1113,92 пункта.
Индексы российских бирж восстанавливаются на фоне намерения членов ОПЕК+ и ряда других государств существенно сократить объемы добычи углеводородов.
Колебания на финансовых рынках начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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