В России предложили сделать парковку бесплатной на время нерабочих дней

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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил с инициативой сделать парковку бесплатной в период действия в стране режима нерабочих дней. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте СПЧ.

В совете предлагают «отменить платные парковки на время нерабочих дней», которые вызваны «эпидемиологической ситуацией» в связи с коронавирусной инфекцией.

«Поездка на работу на личном авто как наиболее безопасный способ передвижения по городу становится невозможной из-за того, что машину нужно будет оставить на длительный срок — до 12 часов», — заявили в СПЧ.

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