Bloomberg: встреча министров энергетики G20 может состояться 10 апреля

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Дипломаты, которые занимаются вопросами нефтяной отрасли, заявили, что Саудовская Аравия, Россия и другие производители нефти стремятся договориться о сделке по снижению цен на нефтепродукты, чтобы остановить ценовой кризис. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что договоренностей не удается пока достичь из-за серьезных трудностей. Среди них — отложенная встреча ОПЕК+, а также желание Москвы и Эр-Рияда, чтобы к сделке присоединился Вашингтон. При этом сам президент США Дональд Трамп не собирается присоединяться к договоренностям и снижать цены на нефть.

По словам двух источников, близких к ситуации, дипломаты хотят собрать 10 апреля встречу министров энергетики стран G20, чтобы привлечь США к соглашению по нефти. Заседание ОПЕК+ же должно состояться 9 апреля.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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