Матвиенко заявила о росте продаж водки и объяснила ее востребованность у россиян

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что продажи водки с начала распространения коронавируса в России существенно увеличились из-за нехватки антисептиков в аптеках, сообщает РИА «Новости».

«Выросли объемы продажи водки, но не потому что народ на нерабочей неделе стал больше пить, а для того, чтобы «дезинфицироваться» <...> снаружи, я имею в виду, не внутрь», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Совфед запрашивал информацию об изменении продаж алкоголя с начала эпидемии COVID-19 в России непосредственно у его производителей.

Ранее Россия ограничила экспорт ряда продовольственных товаров за границу. Речь идет о запрете вывоза таких продовольственных товаров, как гречиха, рожь, рис, семяна подсолнечника, репчатый лук, чеснок, репа, просо, крупа, мука грубого помола, гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, а также готовых пищевых продуктов из гречки, соевых бобов и семен подсолнечника.

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