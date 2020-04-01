Пиковый спрос на продукты в России пройден
Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.
В настоящее врем склады торговых точек и распределительные центры заполнены продуктами питания. Кроме того, российские власти отслеживают ситуацию с продуктами в режиме онлайн и оперативно реагируют на потребности предприятий регионов, уточнила Абрамченко.
«Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены», — цитирует ее ТАСС.
По ее словам, новых предпосылок увеличения спроса пока нет.
Ранее в России на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован спрос на продукты. По последним данным, в стране выявили более 2,3 тыс. заразившихся COVID-19, при этом вылечились --121, а погибли — 23.
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