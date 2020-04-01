Эксперты предсказывают рост неплатежей россиян по микрозаймам на фоне пандемии

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Эксперты считают, что на фоне сложившейся ситуации с коронавирусом, в том числе из-за падения доходов, россияне резко перестанут платить долги по микрозаймам. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА.

Отмечается, что особо пострадают микрофинансовые компании.

Эксперты АКРА изучили публичную отчетность 31 крупнейшей микрофинансовой организации в России, доля которых на рынке составляет не менее 50%.

В 2019 году доля просроченных кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) достигла 28%, а качество портфелей таких организаций снижается на протяжении трех лет.

Предполагается, что в сложившейся ситуации в МВО привлекут новых заемщиков в связи с тем, что банки ужесточат кредитную политику и число отказов будет расти.

Аналитики ожидают, что по итогам 2020 года количество заявлений на получение микрозаймов вырастет не менее чем на 20%.

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