Правительство не включило ряд финасовых предприятий в список системообразующих

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Правительство России отказалось от предложения Минфина включить в список системообразующих предприятий несколько десятков российских банков и финансовых организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Я считаю, что это неправильное решение. Коллеги наши сказали, что раз ЦБ за это отвечает, пусть отвечает, а мы здесь ни при чем. Поэтому мы, конечно, побились за это дело, но правительство приняло другое решение», — сказал Моисеев.

Ранее, 20 марта, правительство России расширило список системообразующих предприятий и добавило 400 новых компаний, включив в список почти все аэропорты, авиакомпании, а также продовольственные и непродовольственные торговые сети.

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