На открытии торгов доллар и евро снова растут
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Курсы доллара и евро по отношению к рублю растут на открытии торгов Мосбиржи, пишет ТАСС.
Доллар увеличился на 0,8%, до 78,85 рублей, евро — на 1,1%, до 86,05 рублей.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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