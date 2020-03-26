На открытии торгов доллар и евро снова растут

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Курсы доллара и евро по отношению к рублю растут на открытии торгов Мосбиржи, пишет ТАСС.

Доллар увеличился на 0,8%, до 78,85 рублей, евро — на 1,1%, до 86,05 рублей.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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