Рубль усилил рост по отношению к доллару

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 0,2%, а курс евро вырос на 0,1%.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, доллар снизился до 78,13 рубля. Курс евро вырос до 84,57 рубля.

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