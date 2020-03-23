К акции «Мы вместе» уже присоединились более 450 компаний

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Фактически за двое суток с момента старта общенациональной акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ к этому проекту присоединились порядка 450 компаний.

Как пишут «Известия», все они подавали заявку на сайте мывместе2020.рф.

Эти компании указали, какую конкретную помощь они готовы оказать нуждающимся в это непростое время — период распространения коронавируса.

В частности, деньгами и медоборудованием выразили готовность помочь порядка трех десятков компаний.