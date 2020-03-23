Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

Территориальные управления ФАС с 23 марта будут осуществлять ежедневный контроль для выявления необоснованного роста цен на значимые продукты и товары, говорится в сообщении. При этом фиксирование цены будет осуществляться даже в выходные дни.

Отмечается, что особое внимание должно уделяться ценам на хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца, масло и ряд овощей и фруктов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мантуров: в России нет дефицита продуктов

— Правительство России подготовило план поддержки магазинов

— Гречневый бум: как власти сдержат рост цен