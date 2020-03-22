В Минздраве рассказали о применении аппаратов ИВЛ в домашних условиях
В Минздраве России рассказали, насколько эффективно применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в домашних условиях.
В ведомстве утверждают, что определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара.
По словам специалистов, кроме ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, что возможно исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Поэтому покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла, заключили в Минздраве.
Аппараты ИВЛ активно применяются при лечении заболевших пневмонией, которая становится частым последствием заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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