В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что необходимости в таком решении в России нет. Набиуллина также усомнилась в эффективности таких предложений.

По ее мнению, россияне располагают множеством мер для поддержки, например «по ставке есть большой задел».

Кроме того, глава ЦБ добавила, что многие страны начинают использовать такие экономические меры, а также обнуление ставок, когда другие ресурсы исчерпаны.

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