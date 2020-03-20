В Кремле назвали скачки рубля «неприятными»
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «неприятными» дневные скачки рубля по отношению к доллару и евро, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Однако, по его словам, «клеить ярлыки» на основе данных трех-четырех дней неправильно.
«Дневные скачки – это, конечно, неприятно. Это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и «идеальным» штормом в мировой экономике, и эмоциональными последствиями. Это, к сожалению, реальность, но принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством», — отметил Песков.
Накануне официальные курсы доллара и евро выросли почти на 3 руб.