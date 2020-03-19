Силуанов: продажа ЦБ валюты стабилизирует курс рубля

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Министр финансов Антон Силуанов рассказал о предпринимаемых Центральным банком России мерах по стабилизации курса рубля. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он отметил, что ЦБ вышел на продажу валютных резервов.

«Это решение как раз позволит больше осуществлять операции продаж валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам», — добавил Силуанов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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