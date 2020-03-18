Биржи США открылись падением на 5-6%

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Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Такая ситуация наблюдается на фоне общей волатильности и ситуации на нефтяном рынке.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 5,68%, до отметки 20 031,03 пункта.

В свою очередь индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ отметился показателем в 6975,59 пункта, опустившись на 4,9%, а индекс широкого рынка S&P 500 упал на 5,53%, до 2389,39 пункта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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