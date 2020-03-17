McDonald's в Великобритании и Ирландии будет работать только на вынос
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Рестораны быстрого питания McDonald's закрывают залы для посетителей в Великобритании и Ирландии и будут работать только на вынос. Об этом сообщает McDonald's UK в Twitter.
Отмечается, что такая мера связана с пандемией коронавируса.
Так, начиная с 18 марта все рестораны закроют залы для посетителей. Сеть переключится «на торговлю на вынос, обслуживание клиентов в автомобилях и на доставку».
Уточняется, что заказы через сервисы доставки будут осуществляться по возможности без физического контакта между сотрудниками ресторанов, курьерами и клиентами.
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