McDonald's в Великобритании и Ирландии будет работать только на вынос

Рестораны быстрого питания McDonald's закрывают залы для посетителей в Великобритании и Ирландии и будут работать только на вынос. Об этом сообщает McDonald's UK в Twitter.

Отмечается, что такая мера связана с пандемией коронавируса.

Так, начиная с 18 марта все рестораны закроют залы для посетителей. Сеть переключится «на торговлю на вынос, обслуживание клиентов в автомобилях и на доставку».

Уточняется, что заказы через сервисы доставки будут осуществляться по возможности без физического контакта между сотрудниками ресторанов, курьерами и клиентами.

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