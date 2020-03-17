Правительство и ЦБ вводят меры для защиты экономики России от коронавируса

Правительство России и Центральный банк вводят пакет мер поддержки экономики из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В документе под названием «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» говорится о том, что кабмин и ЦБ принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках.

Также отмечается, что за счет действенной макроэкономической политики последних лет правительство и Центробанк владеют достаточным объемом финансовых ресурсов и «будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры», в том числе для минимизации последствий от коронавируса.

Кроме того, правительство отказалось от сокращения бюджетных расходов в 2020 году.

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