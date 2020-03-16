Индексы США обвалились на 11-13%

Фондовые торги на Нью-Йоркской бирже закрылись падением основных индексов на 11-13%, что стало крупнейшим обвалом с 1987 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Индекс Dow Jones обрушился на 12,93%, достигнув отметки в 20 188,52 пункта; Nasdaq упал на 12,32% до 6904,59 пункта; индекс S&P показал снижение на 11,98%, уменьшившись до 2386,13 пункта.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность рецессии американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

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