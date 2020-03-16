Индексы США упали более чем на 10%

Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает «Интерфакс».

По данным торгов, Dow Jones обвалился на 10,45% до 20762,26 пункта; индекс Nasdaq упал на 10%, S&P 500 – на 9,8%.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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