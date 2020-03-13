Экономист сделал двухлетний прогноз для курса рубля

Аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф заявил, что курс рубля в течение двух лет вернется к 61 рублю за доллар. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Графа, рубль будет следовать за динамикой нефти марки Brent. После срыва сделки ОПЕК+ цена этой марки упала с $60 до $30 за баррель.

Эксперт спрогнозировал, что в течение двух лет нефть вернет свои позиции. Вместе с ней курс рубля первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, через полгода достигнет 68 рублей, а затем вырастет до 61 рубля.

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