Минфин не считает ситуацию в экономике России началом кризиса

Министерство финансов не считает текущую ситуацию в российской экономике началом кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

По его словам, у России «нет оснований впадать в пессимизм».

Министр пояснил, что техническая рецессия возникает, когда два квартала подряд ВВП демонстрирует отрицательную динамику. Последний раз экономика страны входила в рецессию в кризис 2014-2015 годов, она завершилась весной 2016 года.

Силуанов отметил, что РФ будет делать все для достижения прогнозных показателей по ВВП, в первую очередь, посредством стимулирования внутренней экономики.

«Ресурсы у нас есть, они больше, чем в прошлом году. Мы будем лучше следить за бюджетным исполнением, поэтому это будет дополнительным стимулом для экономики», — сказал глава Минфина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Официальный курс евро снизился до 81,02 рублей

— Новак заявил об участии России в мартовском заседании ОПЕК+

— Эксперты спрогнозировали подорожание одежды на 10% из-за ослабления рубля