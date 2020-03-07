Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило прогноз на долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне «B». Об этом сообщается на сайте организации.

Прогноз по рейтингу, согласно данным агентства, является позитивным из-за ожиданий Fitch по взаимодействию украинских представителей и Международного валютного фонда (МВФ) согласно многолетней программе.

Данная программа предусматривает помощь в снижении рисков рефинансирования, а также укреплении макрофинансовой стабильности и бюджетной устойчивости.

Среди факторов, которые агентство приводит в качестве влияющих на повышение рейтинга страны, находятся снижение внешней финансовой уязвимости, а также уверенность, что прогресс в реформах будет способствовать улучшению перспектив роста экономики при сохранении макроэкономической стабильности.

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