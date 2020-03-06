В группе риска оказались 38 российских банков

В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций — почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Белико объяснил, что такое количество потенциальных дефолтов связано с неполным выполнением плана на 2019 год.

«На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — отметил Белико.

Он добавил, что замедление темпов отзывов лицензий связано с тем, что Банк России значительно притормозил расчистку банковского сектора.