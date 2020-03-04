Песков: мы могли столкнуться с падением доходов на уровне 90-х годов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о доходах россиян, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее президент в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.

По словам Пескова, каждый из нацпроектов направлен на повышение благосостояния населения.

«В 2019 году, скажем так, падение доходов остановилось», — отметил он, добавив, что это позволяет рассчитывать, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику.

Песков заверил, что макроэкономическая стабильность является залогом того, что темпы падения удается сдерживать при неблагоприятной экономической конъюнктуре.

«Мы могли столкнуться с падением уровня доходов населения, с которым мы сталкивались в 90-х годах», — заявил он.

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