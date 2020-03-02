США исключили из санкционных списков ряд российских компаний
Американская сторона исключила несколько российские компании из санкционного списка, куда они были ранее включены, говорится на сайте Минфина США.
«OFAC разблокировала две российские компании», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что предприятия попали под санкции из-за ядерной программы Северной Кореи.
«Санкции США не должны быть постоянными», — добавил Минфин.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крымского полуострова. Он объяснил свой поступок: подрывом демократических процессов на Украине, которые угрожают ее миру, стабильности, суверенитету, безопасности и территориальной целостности и не только.
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