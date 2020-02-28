Минфин пересмотрит бюджет России на 2020 год с учетом последствий от коронавируса

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство пересмотрит весной прогноз и параметры бюджета на 2020 год с учетом последствий от распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз, и уточним свои оценки бюджета тоже», — заявил Силуанов.

Он отметил, что на данный момент Минфин внепланово уточняет бюджет после послания президента РФ Федеральному собранию.

По словам главы Минфина, министерство не знает, как дальше будет развиваться ситуация.

Ранее правительство России внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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