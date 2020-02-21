Лукашенко пригрозил покинуть российский продовольственный рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что Минск нарастит поставки продовольствия в Китай, в случае если Россельхознадзор не перестанет использовать практику введения ограничения поставок на собственный рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что республика, помимо России, торгует в больших объемах с Китаем и Евросоюзом.

«Поэтому Данкверту (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, — прим. ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок», — заявил Лукашенко.

Как известно, Россия на сегодняшний день значится основным покупателем сельхозпродукции и продовольствия из Белоруссии. Так, по итогам 2019 года экспорт в Росcию установился на отметке в $4,3 млрд (78% общего объема) и увеличился на 3% по сравнению с позапрошлым годом.

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