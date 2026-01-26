Размер шрифта
Наука

Назван фактор нарушения работы двух разных органов

EnvInt: загрязненный воздух ускоряет образование бляшек в сосудах сердца
crystal light/Shutterstock/FOTODOM

Загрязненный воздух запускает в организме цепную реакцию, которая одновременно нарушает работу кишечника и ускоряет образование атеросклеротических бляшек в сосудах сердца. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты работы опубликованы в журнале Environment International (EnvInt).

Исследователи выяснили, что частицы загрязненного воздуха не ограничиваются воздействием на легкие. После вдыхания они задерживаются слизью дыхательных путей и затем вместе со слюной попадают в пищеварительный тракт. Часть ультрамелких частиц способна проникать через слизистую кишечника в кровоток и далее достигать сердца.

Эксперименты на мышах проводились в течение десяти недель. Животные дышали либо загрязненным, либо фильтрованным воздухом по шесть часов в день три раза в неделю. Анализ показал, что загрязнение заметно меняло состав микробиоты в слепой кишке — участке толстой кишки, где активно происходит бактериальная ферментация. В тонкой кишке таких изменений не выявили.

Сдвиги в составе микробного сообщества сопровождались ростом уровня короткоцепочечных жирных кислот — продуктов бактериального метаболизма, способных влиять на работу других органов. При этом исследователи не выделяли конкретную бактерию, подчеркивая, что значение имеют изменения всей экосистемы кишечника.

Дополнительно у животных, вдыхавших загрязненный воздух, появились признаки нагрузки на печень. Клетки активировали защитные гены, связанные с окислительным стрессом, и демонстрировали нарушения белкового обмена. Также у мышей усиливались признаки атеросклероза — процесса образования бляшек в артериях.

Авторы отмечают, что изменения в кишечнике происходили без явного воспаления, из-за чего повреждения могут долго оставаться незамеченными. Это делает загрязнение воздуха особенно коварным фактором риска: даже при отсутствии симптомов оно способно постепенно нарушать работу сразу нескольких жизненно важных органов.

Ранее был найден способ выявить ранние признаки сердечных заболеваний по состоянию кожи.
 
