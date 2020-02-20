Рыбаки Аляски оценили потери из-за санкций России
Рыбаки Аляски теряют около $40 млн в год из-за введенного Россией продэмбарго. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на обзор Института маркетинга морепродуктов Аляски.
Как отмечается, когда в 2014 году Россия ответила на санкции Евросоюза и запретила ввоз западных продовольственных товаров, рыбаки Аляски потеряли большой рынок сбыта.
С другой стороны, сообщается, что российские производители беспрепятственно поставляют рыбы и морепродукты в США, что увеличило конкуренцию на внутреннем рынке для местных производителей.
Таким образом, введенное продэмбарго сократило доходы рыбаков Аляски примерно на $40 млн в год, в то время как российские поставщики смогли увеличить объем экспортируемых морепродуктов в 1,7 раза.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Западу сложнее: санкции против России стали обузой
— Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго
— Итальянские фермеры оценили последствия российского продэмбарго