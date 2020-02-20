Рыбаки Аляски оценили потери из-за санкций России

Рыбаки Аляски теряют около $40 млн в год из-за введенного Россией продэмбарго. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на обзор Института маркетинга морепродуктов Аляски.

Как отмечается, когда в 2014 году Россия ответила на санкции Евросоюза и запретила ввоз западных продовольственных товаров, рыбаки Аляски потеряли большой рынок сбыта.

С другой стороны, сообщается, что российские производители беспрепятственно поставляют рыбы и морепродукты в США, что увеличило конкуренцию на внутреннем рынке для местных производителей.

Таким образом, введенное продэмбарго сократило доходы рыбаков Аляски примерно на $40 млн в год, в то время как российские поставщики смогли увеличить объем экспортируемых морепродуктов в 1,7 раза.

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