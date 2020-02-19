Россия напечатает деньги для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заключило контракт с российским Гознаком на печатание 300 млн венесуэльских купюр — боливаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на копию документа.

Согласно договору, российское предприятие должно произвести 300 млн банкнот номиналом от 10 000 ($0.14) до 50 000 боливаров ($0.68). Их общая стоимость составит 50 000 боливар ($143 млн).

При этом Венесуэла должна будет заплатить за это Гознаку около $7,4 млн.

По данным Bloomberg, в 2019 году один из крупнейших производителей купюр в мире – британская De La Rue списала $23 млн из-за задолженности Венесуэлы.

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