Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги вынес постановление о выплате российской стороной $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

Как уточняется, Минюст России планирует оспорить решение и отправить жалобу в Верховный суд Нидерландов в течение трех месяцев. По мнению представителей ведомства, вердикт нельзя назвать правомерным, поскольку в суде не учли тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа были «недобросовестными инвесторами» и получили контроль над активами компании в результате противозаконных действий.

Кроме того, как считают в министерстве, экс-акционеры уклонялись от уплаты налогов и нелегально выводили активы ЮКОСа за рубеж.

В отношении вынесенного приговора в обеих палатах российского парламента пришли к единому мнению о том, что вердикт противоречит российскому правопорядку, и Россия не должна выплачивать указанных средств.

Ранее генпрокурор РФ подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа.