Рабруппа по Конституции предлагает запретить министрам хранить деньги в зарубежных банках

Рабочая группа по изменениям в конституции предлагает запретить главе правительства, его заместителям и федеральным министрам иметь счета или вклады в зарубежных банках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы, главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Согласно инициативе, также российские политики не смогут держать наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, находящихся за пределами России.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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