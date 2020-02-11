Покупку пакета ЦБ в Сбербанке осуществят поэтапно

Покупка пакета Центробанка в Сбербанке предполагает этапность, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

Это объясняется тем, что в Фонде национального благосостояния (ФНБ), за счет которого планируется покрыть сделку, недостаточно средств для ее одномоментного заключения.

«Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть этапность», — заявили в пресс-службе министерства.

Пресс-служба также отметила, что согласно прогнозам, необходимая сумма в ФНБ сформируется за 12 месяцев.

Как сообщается, соответствующий законопроект уже разработан и будет обсуждаться правительством в четверг.

До этого стало известно, что правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ.