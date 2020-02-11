Авиакомпания American Airlines приостанавливает рейсы в Китай до конца апреля из-за коронавируса, сообщает Reuters.

Все рейсы перевозчика в Китай и Гонконг отменены из-за снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса Covid-2019.

На данный момент возобновление полетов запланировано на 24 апреля 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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