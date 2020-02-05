Банки нашли способ борьбы с телефонными мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники для звонков банковским клиентам под видом кредитной организации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, теперь банки будут передавать сотовым операторам информацию о контактах с клиентами, которая позволит понять, кто им звонит: сотрудники банка или мошенники.

По мнению представителей банков, данные меры должны помочь в борьбе с таким видом мошенничества как социальная инженерия.

Уточняется, что антифрод-платформы разработали Теле2, МТС, «МегаФон» и «Билайн».