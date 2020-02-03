Овощи начали пропадать с прилавков во Владивостоке после закрытия границы с КНР

Из магазинов Владивостока начали пропадать овощи на фоне закрытия границы с Китаем из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Так, огурцы, помидоры, баклажаны и кабачки исчезли из магазинов одного из основных ритейлеров региона «Самбери». При этом подорожали многие овощи — репчатый лук их Китая подорожал до 60 рублей за килограмм, зеленый лук местных производителей продается по 399 рублей за килограмм.

Цены на приморский картофель и китайскую свеклу не изменились. Бананы из Эквадора при этом подешевели до 69 рублей.

В администрации сети сообщили, что отсутствие овощей связано с тем что КНР пока их не поставляет, а приморские производители подняли цены на огурцы и помидоры до 550 и 600 рублей за кг.