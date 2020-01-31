Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Отмечается, что он может обойтись за пять лет более чем в $7 млрд. Если же России потребуется поставлять больше газа, тариф может возрасти до максимального значения и увеличиться на 45%.

Такие выводы сделаны исходя из проекта договора между компаниями, рассчитанного на пять лет.

Уточняется, что по плану общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м. Так, за текущий год Россия поставит 65 млрд куб. м, а затем по 40 млрд куб. м в период с 2021 по 2024 годы.

Представители компаний не комментируют сделку.

До этого стало известно, что подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины позволило снизить тарифы для украинских потребителей.