РБК: «Нафтогаз» повысил тариф на транзит газа из РФ в Европу

«Газпром» будет платить украинскому «Нафтогаз» за транзит газа в Европу как минимум на 2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным СМИ, это следует из проекта договора между компаниями. Контракт был подписан в конце прошлого года.

Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал с 1 января, он может обойтись более чем в $7 млрд за 5 лет.

При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд.

Представители компаний не комментируют сделку.