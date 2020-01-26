Белоруссия получила первую партию нефти из Норвегии

Первая часть партии норвежской нефти поступила на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Об этом информирует концерн «Белнефтехим»

Около 3,5 тыс. тонн нефть поступило по железной дороге на станцию «Новополоцк».

Полностью вся партия норвежской нефти, которая составит 80 тыс. тонн, поступит в течение ближайших двух недель.

До этого стало известно, что Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран.

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