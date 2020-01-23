РБК: норвежское судно-инспектор приблизилось к «Северному потоку — 2»

Судно Stril Explorer под флагом Норвегии прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток — 2» и в настоящий момент находится у его недостроенного участка в территориальных водах Дании. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные MarineTraffic.

Как отмечается, Stril Explorer отвечает за инспекцию морских трубопроводов, а именно, выполняет визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением (ROV) по всей длине трассы.

По данным издания, в пресс-службе Nord Stream 2 (оператор «Северного потока-2») подтвердили, что норвежское судно проводит инспекционные работы на участке газопровода «Северный поток-2».

По словам представителя компании, Stril Explorer не ведет никаких строительных работ.

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