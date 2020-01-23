«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что это понятие намерены заменить конкретными цифрами выплат.
Речь идет о финансовой единице или другом определении.
Как стало известно, Минюст сейчас готовит соответствующий законопроект.
По данным издания, также поправки насчет МРОТ предложили внести в Воздушный кодекс Россси, устав железнодорожного транспорта, а также ряд федеральных законов.
Как рассказали в Минюсте, это планируется сделать, так как понятие «МРОТ» имеет широкий смысл и его нужно уточнить, чтобы избежать двусмысленности.