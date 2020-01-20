СМИ: Ozon уволит большинство курьеров
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Интернет-магазин Ozon намерен отказаться от большей части собственных курьеров, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
К концу 2020 года собственные сотрудники Ozon будут доставлять лишь незначительное число покупок, а основная часть заказов будет доставляться партнерам. Таким образом, Ozon перейдет на работу по модели логистической платформ.
Представитель компании сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».
В октябре 2019 года сотрудники компании Ozon в Санкт-Петербурге устроили забастовку из-за задержки зарплаты и условий работы.
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