СМИ: Ozon уволит большинство курьеров

Интернет-магазин Ozon намерен отказаться от большей части собственных курьеров, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

К концу 2020 года собственные сотрудники Ozon будут доставлять лишь незначительное число покупок, а основная часть заказов будет доставляться партнерам. Таким образом, Ozon перейдет на работу по модели логистической платформ.

Представитель компании сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».

В октябре 2019 года сотрудники компании Ozon в Санкт-Петербурге устроили забастовку из-за задержки зарплаты и условий работы.

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