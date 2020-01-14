Кудрин: масштаб коррупции не снижается в России

Коррупция в России до сих пор измеряется триллионами рублей и не снижается. С таким заявлением выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает РИА «Новости».

Опираясь на исследования, он рассказал, что масштаб коррупции прежний.

«Ущерб (от коррупции. — «Газета.Ru») может измеряться триллионами рублей», — добавил Кудрин.

Он рассказал, что Счетная палата выявляет нарушения и передает сведения правоохранителям для дальнейших разбирательств. Контрольный орган не решает, какие нарушения считать преступлениями. В связи с этим Кудрин отметил, что нужны точечные нововведения, которые бы позвонили Счетной палате более эффективно бороться с коррупцией.

«Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи», — продолжил Кудрин.

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